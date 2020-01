Curacao.nu | Meer toeristen, gelijke hotelbezetting

Persbureau Curacao

Willemstad – Meer vakantiegangers in 2019, maar geen hogere hotelbezetting. Dat meldt Chata, de belangenverenging voor de hospitality sector.

Steeds meer toeristen vinden kennelijk hun weg via bijvoorbeeld Airbnb of Booking.com. Hotels en resorts zaten vorig jaar voor gemiddeld 72 procent vol. Wel werd de kamerprijs iets duurder, van 152 naar 158 dollar per nacht.

De cijfers van Chata zijn gebaseerd op veertien hotels en resorts, die samen goed zijn voor circa 2.500 kamers.

Bron: Curacao.nu