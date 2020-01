Curacao.nu | ‘Mogelijk Ajax voetbal-academie op Curaçao’

Persbureau Curacao

Ajax onderzoekt de mogelijkheid om op Curaçao een voetbal-academie te starten. In maart reist een delegatie van de Amsterdamse club af naar het eiland.

Dat zegt althans Jong Holland-bestuursvoorzitter, Stanley Gonett, tegen Radio Hoyer. Ochtendkrant Èxtra meldt het vandaag.

De academie zou tot stand moeten komen in samenwerking met Jong Holland. Stanley Gonett was onlangs in Amsterdam om Ajax over te halen dit jaar een wedstrijd te spelen op Curaçao vanwege het honderdjarig bestaan van Jong Holland.

Volgens Gonett ziet Ajax kansen liggen om met een school op Curaçao ook jong talent in de regio aan te trekken. De academie zou een copy-paste zijn van academies die elders in de wereld door Ajax gemanaged worden.

Geen idee

Navraag bij Ajax leert dat de club van niets weet. Miel Brinkhuis, perswoordvoerder van de club zegt dat als het al waar is, de club er zeker niet mee naar buiten treedt voordat zaken concreet zijn.

De Curaçaose Tourist Board, CTB ondertekende onlangs een sponsovereenkomst met Ajax, die loopt tot en met juni 2023. Naar verluidt ontvangt de Amsterdams club op jaarbasis zo’n vier miljoen gulden.

