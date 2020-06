Curacao.nu | Morgen begint digitale IPKO

Persbureau Curacao

Willemstad – Vanaf morgen is er weer een Interparlementair Koninkrijksoverleg, het IPKO.

Dan vergaderen de vaste Kamercommissies Koninkrijkszaken van de Eerste en Tweede Kamer met hun collega’s van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Vanwege de coronamaatregelen is het overleg ingekort en gaan de gesprekken via een digitaal videoplatform.

Het centrale thema voor dit IPKO is de Covid-19-pandemie en de effecten hiervan in de verschillende landen van het Koninkrijk. Donderdag aan het einde van de middag is er een openbare plenaire afsluiting.

Bron: Curacao.nu