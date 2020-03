Persbureau Curacao

Het is niet duidelijk of de eindexamens op Curaçao doorgaan of niet. Een beslissing daarover valt morgen.

Dan evalueren de schoolbesturen ook of het nodig is dat de scholen volgende week gesloten te houden.

De centrale examens in Nederland gaan niet door en Curaçao gebruikt die ook voor scholen hier. De examenkandidaten krijgen in Nederland toch een diploma als de resultaten van de schoolexamens voldoende zijn. Die maatregel geldt ook voor Bonaire.

Bron: Curacao.nu