Curacao.nu | Muurschildering af bij de Movies Otrobanda

Het Curaçao International Filmfestival Rotterdam (CIFFR) is trots op de muurschildering, die is gemaakt tegenover de Movies in Otrobanda.

Scholieren van het Funderend en Middelbaar Onderwijs hebben de afgelopen maanden onder leiding van kunstenaars Garrick Marchena en Morgaine Parris gewerkt aan het project.

Er kwam een afbeelding tot stand, op twee muren tegenover de Movies Otrobanda, die de samenwerking tussen het het Filmfestival in Rotterdam en in Willemstad voorstelt.

Het festival in Rotterdam heeft een tijger als symbool en dat op Curaçao de barika hel. Deze komen beide voor op de ‘mural’.

Mundu di Mucha

Het initiatief van het CIFFR is gesponsord door stichting Mundu di Mucha en opgezet om een aantal talentvolle jongeren te laten nadenken en te begeleiden bij het maken van een kunstwerk, in dit geval een muurschildering.

Via workshops werden de jongeren gevraagd om een tekening te maken die de relatie tussen de twee festivals symboliseert.

Hiermee werden ze aan het denken gezet over beeldtaal, communicatie en materiaalgebruik. Ze kregen workshops over te gebruiken verf en andere materialen voor het schilderen op een muur. Ook konden ze ter plekke meemaken wat de uitdagingen zijn die deze kunstvorm met zich meebrengt.

In het uiteindelijke resultaat hebben alle tekeningen/ideeën van de leerlingen een plek gekregen. Garrick Marchena en Morgaine Parris hebben de uiteindelijke overkoepelende vorm gekozen.

