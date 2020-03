Curacao.nu | Nieuw online LHBT-platform Curaçao

Persbureau Curacao

De Curaçao Pride organisatie heeft een nieuwe website gelanceerd, www.outandaboutcuracao.com Deze website is de opvolger van het magazine The Pride Villager dat ieder jaar voorafgaand aan de Curaçao Pride werd uitgegeven.

Het nieuwe online platform is bedoeld voor de lokale LHBT-community en voor toeristen die het eiland bezoeken. Out and About Curaçao geeft informatie over de LHBT welcoming places op het eiland, dus waar mensen kunnen logeren, dineren of een dagje naar het strand kunnen.

Ook verslaat de website voor deze doelgroep relevant nieuws, informatie over kunst, cultuur, interviews, columns en opkomende evenementen.

Bedrijven hebben de mogelijkheid om te adverteren op de pagina. Hierdoor kunnen zij zichzelf profileren als LHBT friendly en mensen laten weten dat ze welkom zijn.

De volledige opbrengsten die uit deze advertenties komen worden besteed aan het organiseren van de jaarlijkse Curaçao Pride, die traditioneel elke laatste week van september georganiseerd wordt.

Voor meer informatie over het nieuwe platform is de organisatie te bereiken op info@outandaboutcuracao.com

Bron: Curacao.nu