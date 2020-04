Persbureau Curacao

Willemstad – Curaçao heeft nog altijd veertien bevestigde Covid-19-patiënten. Dat is sinds 8 april.

Gisteren is er wel een tweede geval bijgekomen van wie niet duidelijk is of de test positief of negatief is. In totaal zijn er nu twee van zulke twijfelgevallen. Zij blijven thuis in isolatie.

Van de veertien bevestigde patiënten met Covid-19 zijn er elf genezen en is er één overleden.

Bron: Curacao.nu