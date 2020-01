Curacao.nu | Olie export Venezuela drastisch gedaald

Persbureau Curacao

Willemstad – De olie-export van Venezuela is vorig jaar gedaald met 32% tot 365 miljoen vaten. Dat is volgens persbureau Reuter het laagste niveau in bijna 75 jaar.

Zelfs Brazilië dat minder olie in de grond heeft, exporteert meer. Bijna het dubbele van Venezuela. De meeste olie werd afgenomen door Rusland, gevolgd door China en Cuba.

Door de Amerikaanse sancties is de prijs voor ruwe olie in 2019 20 procent gestegen, maar dat wordt dit jaar gecompenseerd door meer Amerikaanse olie op de wereldmarkt.

Bron: Curacao.nu