Curacao.nu | OM eist opnieuw 1.8 miljoen gulden van Gerrit Schotte

Willemstad – Gerrit Schotte moet nog steeds 1.8 miljoen gulden storten in het Criminaliteitsfonds als het aan het Openbaar Ministerie ligt. Die herhaalde gisteren haar eis in hoger beroep.

Schotte mag als alternatief ook drie jaar de cel in. Het geld zou afkomstig zijn uit de omkoop en witwaszaak Babel, waarvoor de ex-premier is veroordeeld tot drie jaar cel, die hij op dit moment uitzit in de SDKK-gevangenis.

