Curacao.nu | OM sluit deal met Chinese crimineel

Persbureau Curacao

Het Openbaar Ministerie heeft een deal gesloten met de Chinese man Way Sang C. Hij moet 250.000 gulden boete betalen en afstand van een aantal panden en van in beslag genomen auto’s en geld.

Het onderzoek Avior startte drie jaar geleden en ging over ondergronds bankieren, zoals het illegaal financieren van bijvoorbeeld de supermarkt Luna Park aan de Caracasbaaiweg, Boulevard Market Place in Marie Pampoen en Rodriquez Agencies in Zeelandia.

De resultaten van het strafrechtelijk onderzoek bevestigen het vermoeden dat er in de periode van 1 augustus 2011 tot en met 15 augustus 2017 sprake is geweest van opzettelijk witwassen en het zonder vergunning van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten uitoefenen van het bedrijf van (internationale) kredietinstelling en geldtransactiekantoor.

Met de deal ziet het OM af van verdere strafvervolging.;

Bron: Curacao.nu