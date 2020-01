Persbureau Curacao

Willemstad – Gisteren is een nog onbekende man verdronken bij Playa Canoa. Ambulance personeel heeft de man gereanimeerd, maar dat mocht niet baten.

Getuigen hadden de man even daarvoor op een rots gezien en een moment later lag hij in de ruwe zee.

Zwemmers wisten de man met veel moeite op de kant te krijgen.

Zijn naam wordt pas vrijgegeven als familie hem geïdentificeerd heeft.

Bron: Curacao.nu