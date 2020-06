Curacao.nu | Ophef rond bedrijf schoonzoon Romer

Persbureau Curacao

Willemstad – Er is ophef rond de keuze van minister Suzy Römer om TExperience, het bedrijf van haar schoonzoon de logistieke zaken rond de verplichte quarantaine uit te laten voeren.

De verplichte aanbestedingsprocedure is niet gevolgd en het ministerie van Financiën heeft geen toestemming voor ontheffing aangevraagd.

Volgens het ministerie is er niets aan de hand en is het betreffende bedrijf de meest ervaren organisatie. Waarop die keuze is gebaseerd, is niet duidelijk, omdat er geen aanbesteding is geweest.

Bron: Curacao.nu

Naschrift KKC