Curacao.nu | Orde van Advocaten: niemand verplichten te verschijnen

Het bestuur van de Orde van Advocaten roept advocaten en partijen op om niet naar de rolzitting van maandag 16 maart te gaan, behalve naar zaken die geen uitstel dulden.

In dat geval overigens uitsluitend in overleg met de advocaat van de wederpartij, opdat vaststaat dat beide partijen dan vertegenwoordigd zijn en met niet voor niets gaat.

Hof

Het Hof heeft voorgesteld om morgen alle vonnissen te mailen. Mits deze bekend is en niet zelf al is afgehaald. Voortzettingen van zaken worden twee weken aangehouden, tenzij beide partijen aanwezig zijn.

In geval het gaat om een nieuwe zaak kan het stellen door de advocaat (melden dat hij de advocaat is van de gedaagde partij) per mail gebeuren.

Uitgangspunt is dat niemand verplicht wordt in de rechtbank te verschijnen.

Maandag is er opnieuw overleg om afspraken voor de komende weken te maken…

