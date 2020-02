Persbureau Curacao

De overheid van Curaçao heeft meer mensen in dienst dan ze zeggen. In officiële overzochten zouden rond de 4100 ambtenaren in dienst zijn.

Maar in werkelijkheid zijn het er naar schatting 6.000. Dat meldt Curaçao.nu naar aanleiding van een onderzoek van econoom Marinus Imthorn. Overigens is het overheidsapparaat met 6000 ambtenaren relatief nog steeds kleiner ten opzichte van het buitenland.

Bron: Curacao.nu