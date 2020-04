Curacao.nu | PAR lanceert Covid19-app

Persbureau Curacao

PAR lanceert vanaf woensdag 1 april een informatief platform op je telefoon. Daarin worden dagelijks updates gegeven en besluiten gepubliceerd om de verspreiding van de Coronavirus onder de Curaçaose bevolking op te vangen.

Dit met als doel de effectiviteit van de huidige informatiestroom vanuit de overheid te versterken.

In tijden van crisis en onzekerheid is het van cruciaal belang dat de bevolking goed geïnformeerd wordt over wat er van elkaar verwacht wordt of mag worden. Om die reden heeft de PAR besloten om alle informatie over het Coronavirus voor alle inwoners van Curaçao beschikbaar te stellen in de Report App.

De app is vanaf 1 april voor alle inwoners beschikbaar. Via Via [email protected] kan elke inwoner een persoonlijke toegangscode aanvragen. De app is te downloaden in Google Play en de App Store.

Er zijn binnen dit platform vijf informatieve velden beschikbaar in drie talen: Papiaments, Nederlands en Engels.

PAR & COVID-19: Informatie over COVID-19 vanuit de overheid verzameld in een overzichtelijk document door de PAR. Deze content wordt nauwkeurig bijgehouden en voorzien van belangrijke links en instructievideo’s.

Over Melding: Waar mensen direct digitaal terecht kunnen wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een ongewenste thuissituatie door thuisisolatie of thuiswerken.

Over PAR: Men kan hier terecht voor meer informatie over PAR als politieke organisatie.

Logboek: Mogelijkheid om een eigen logboek bij te houden over persoonlijke ervaringen tijdens, maar ook na de COVID-19 periode.

Storytelling: Het Coronavirus zorgt voor stress en onzekerheden, maar ook voor goede en krachtige ervaringen die gedeeld mogen worden ter ondersteuning en inspiratie van anderen. Via Storytelling zorgt de PAR dat deze verhalen bij de mensen terechtkomen. Deze verhalen kunnen mensen insturen naar [email protected]

Met het COVID-19 informatieveld van Report App is het mogelijk om informatievoorziening te coördineren. Te zorgen voor een effectieve communicatie en samenwerking.

