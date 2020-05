Curacao.nu | Poging tot diefstal historisch erfgoed Rif Sint Marie

Persbureau Curacao

Onbekenden hebben geprobeerd de steenbreekmachine van Rif St. Marie te stelen. Dat meldt de Werkgroep Archeologie Curaçao.

Dat was op zondag toen een wandelaar constateerde dat de historische machine met veel geweld uit de kunuku was gesleept maar niet verder was verplaatst. Een van de wielen is nu diep weggezakt in het zand waardoor de trailer vast kwam te zitten. De machine staat aan het binnenwater van Rif Sint Marie.

De Werkgroep Archeologie Curaçao bekeek in 2013 de machine al en namen er fotos van. De steenbreekmachine staat op een evenoud rijdbaar onderstel met solide wielen. Op de trailer stond ook een dieselmotor met groot aandrijfwiel die er tijdens het wegslepen is afgevallen.

Historich erfgoed

De machine is een stuk historisch erfgoed. Het staat daar naar de mening van de Werkgroep op de juiste plaats omdat de eigenaar van Rif Sint Marie in de vorige eeuw hem neerzette met de bedoeling een steenbrekerij te beginnen, zoals op zo veel andere plaatsen op Curaçao. Het is er niet van gekomen maar dat neemt niets af van de historische waarde van de machine.

Op de plantage Patrick werden een paar jaar gelden meerdere ongebruikte machines voor een steenbrekerij meegenomen om het als oud ijzer te verkopen. Het hele complex van de verlaten steenbrekerij van Patrick met z’n machines was een (onbeschermd) historisch monument.

IJzerdieven

De Werkgroep denkt dat ijzerdieven nu proberen de steenbreekmachine van Rif Sint Marie mee te nemen om er zelf rijker van te worden.

Het terrein waarop de steenbreekmachine staat is eigendom van Coral Estate Rif Sint Marie. De bedoeling was dat de uitbreiding van Coral Estate hier, langs de binnenbaai zou plaatsvinden. Dat is nog niet gebeurd. Speciaal daarvoor is het gebied tot Stedelijk woongebied benoemd in het Eilandelijk Ontwikkelings Plan. Aanvankelijk was het Conserveringsgebied.

De directie van Coral Estate heeft inmiddels besloten de machine te verplaatsen naar de ingang van de Estate en hem daar naast het kantoor permanent ten toon te stellen. Zo kan iedereen er van genieten en loopt de machine niet het risico te worden meegenomen.

Bron: Curacao.nu