Curacao.nu | Politici Sint-Maarten korten op eigen salaris

Ministers en parlementariërs op Sint-Maarten gaan tien procent van hun salaris inleveren.

De regering van Sint-Maarten wil zich met de verlaging van het salaris solidair tonen met de bevolking die eerder al zwaar te lijden had van orkaan Irma in 2017 en nu ook door de maatregelen in de coronacrisis zwaar wordt getroffen.

Ook het wegvallen van toerisme heeft grote nadelige economische gevolgen voor het eiland.

