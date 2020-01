Persbureau Curacao

Willemstad – De politie is op zoek naar de 20-jarige Xiomar Girigori Remigio Winklaar, beter bekend als Taito. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de tweede moord dit jaar. Dat was op 6 januari in Seru Fortuna.

Daar werd de 29-jarige Rudolph Evertsz doodgeschoten. Uit vooronderzoek bleek toen dat er ruzie was tussen enkele jongeren, die leidde tot de schietpartij met dodelijke afloop.

Bron: Curacao.nu