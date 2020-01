Curacao.nu | Raffinaderij gaat voorlopig door op oude voet met milieu

Persbureau Curacao

Willemstad – De raffinaderij gaat voorlopig door op de oude voet voor wat betreft de ruime milieunormen. Er is wel een nieuwe hindervergunning opgesteld voor de RdK, die geldt voor vijf jaar.

Opvallend is dat de vergunning vier weken in te zien is om bezwaar te maken, maar dat de overheid dat nu pas meldt. Effectief is er nog maar twee weken tijd om actie te ondernemen, zegt Stichting Schoon Milieu op Curaçao, SMOC.

Zij eisen een onmiddellijk verbod op asfalt als brandstof voor de installatie van Isla en de BOO-centrale.

Bron: Curacao.nu