Curacao.nu | Rechter tikt Minister van Justitie op de vingers om Venezolaan

Persbureau Curacao

Willemstad – De minister van Justitie is door de rechter op zijn vingers getikt over een werk- en verblijfsvergunning. Die was in 2016 afgegeven aan een Venezolaan.

Eind 2017 wilde hij die verlengen, maar dat werd geweigerd. De Venezolaan kreeg geen gelegenheid om bezwaar aan te tekenen.

Justitie kwam met nieuwe eisen zelfs voor verlenging van zijn verblijf. De rechter vond het allemaal niets, de overheid moet burgers gelegenheid geven om tegen beslissingen bezwaar te kunnen maken.

Binnen een maand moet de minister van Justitie gemotiveerd beslissen op het bezwaar van de Venezolaan.

Bron: Curacao.nu