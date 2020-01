Persbureau Curacao

Willemstad – Een reeks van aardschokken blijft voelbaar in Puerto Rico na de aardbeving van 6.5 afgelopen dinsdag. Die werd ook in Curaçao gevoeld.

Alleen vanochtend al waren er 12 schokken met een kracht tussen 2.8 en 3.9. Ook bij het eiland Dominica was gisteren een aardbeving. Die had een kracht van 5.1. Er kwam zelfs een Tsunami waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken.

Bron: Curacao.nu