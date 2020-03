Curacao.nu | Reisbeperkingen voor superjachten in Sint-Maarten

Persbureau Curacao

Nu regeringen over de hele wereld drastische maatregelen nemen om de verspreiding van covid-19 te vertragen, volgen de Caribische eilanden dit voorbeeld.

Naast dat alle Franse eilanden samen met het Franse vasteland een periode van quarantaine binnengaan en de grenzen sluiten, voeren andere eilanden soortgelijke maatregelen uit.

Met ingang van 17 maart worden alle internationale vluchten en cruises vanuit de VS, Europa en het Verenigd Koninkrijk naar St. Maarten voor een periode van twee weken geannuleerd. Deze reisbeperkingen zijn op dit moment niet van toepassing op regionale lucht- en zeereizen en reizen binnen de Nederlandse Caraïben – Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao – blijft tot nader order van kracht.

De Immigrations and Border Protection Services van St. Maarten hebben op maandag 16 maart een advies uitgebracht waarin staat dat, in een poging om haar gemeenschappen te beschermen tegen een verdere wijdverspreide uitbraak van covid-19, een aantal reisbeperkingen zijn geïmplementeerd.

Ten eerste mogen passagiers en vliegtuigbemanningen die de afgelopen 21 dagen in China, Hong Kong, Iran, Japan, Korea, Macao of Singapore zijn geweest, niet doorreizen of St. Maarten binnenkomen.

Ten tweede passagiers die in Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Ierland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal zijn geweest Roemenië, Spanje, Slowakije, Slovenië, Zweden, de VS of het Verenigd Koninkrijk in de afgelopen 21 dagen mogen niet doorreizen of St. Maarten binnenkomen.

In het advies stond ook dat bewoners van St. Maarten en bemanningsleden 14 dagen zelf in quarantaine moeten gaan. “Voor degenen die momenteel op St. Maarten zijn, kan dit in de nabije toekomst worden afgedwongen. Advies is om te zorgen dat je hierop voorbereid bent.

Bron: Curacao.nu