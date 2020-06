Curacao.nu | Risico besmetting Nederlandse toerist klein

Persbureau Curacao

Willemstad – Het risico dat Curaçao loopt als het de grenzen opent voor Nederlandse toeristen is beheersbaar. Dat zegt epidemioloog Izzy Gerstenbluth.

Op basis van cijfers over coronabesmettingen gaat het om gemiddelde mogelijkheid van 1 à 2 besmette personen op 10.000 mensen uit Nederland.

Uit Amerika is de kans van 25 besmettingen per 10.000 reizigers. Dat is te hoog, volgens Gerstenbluth. De grenzen gaan op 1 juli weer open voor Nederlandse toeristen. Toeristen uit Amerika zijn nog niet welkom.

Bron: Curacao.nu