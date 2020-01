Persbureau Curacao

Willemstad – Selikor heeft in 2018 bijna 200.000 ton vuil opgehaald. 28 duizend ton meer dan het jaar ervoor.

De winst liep wel terug, van 2 miljoen naar 1,1 miljoen gulden. Dat meldt haar jaarverslag.

De vuilverwerker investeerde in 2018 2,7 miljoen gulden in nieuwe auto’s, een nieuwe garage en een GPS-systeem voor alle vuilniswagens. Selikor heeft bijna 300 mensen in dienst.

Bron: Curacao.nu