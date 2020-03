Curacao.nu | SEÚ gaat niet door

Persbureau Curacao

Het oogstfeest Seú gaat niet door. Traditioneel wordt die gevierd op op Paasmaandag. Dat valt dit jaar op 13 april.

De maatregel is genomen in verband met de wereldwijde Corona-crisis. De overheid spreekt over uitstel, maar een nieuwe datum is nog niet gezet.

Het woord Seú komt oorspronkelijk uit West-Afrika en betekent ‘de hemel’. Seú heeft zijn basis in de overtuiging dat iedereen met elkaar in connectie staat en dat alle mensen een relatie hebben met Moeder Natuur.

Seú is voornamelijk de viering van en het respect voor de geesten die de aarde beschermen. Samenwerken, elkaar helpen, dankbaar zijn en verenigd, zijn de kernwaarden tijdens Seú.

De overheid is in overleg met de groepen om zo snel mogelijk een nieuwe datum te bepalen.

Bron: Curacao.nu