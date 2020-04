Curacao.nu | Statia eerste twee corona-cases

Persbureau Curacao

Sint-Eustatius heeft zijn eerste twee coronabesmettingen. Het gaat om twee Nederlanders die op 15 maart aankwamen op het eiland.

Zij zaten in zelf-quarantaine en testen later positief. Op sociale media zijn vele bewoners woedend vanwege de in hun ogen lakse houding van de overheid.

Sint Eustatius heeft niet de medische faciliteiten zoals in Nederland. Het lokale gezondheidscentrum heeft geen Intensive Care, beademingsapparatuur en medisch specialisten. Sint Eustatius heeft een percentage van 65% aan ouderen en chronisch zieken.

De twee andere bijzondere gemeenten van Nederland, Bonaire en Saba zijn vooralsnog corona vrij.

Bron: Curacao.nu