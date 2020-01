Persbureau Curacao

Willemstad – Een gedetineerde uit blok 7A is gisterochtend ernstig gewond geraakt na een steekpartij.

De man werd gestoken in zijn borst en in zijn gezicht. Hij is met spoed naar het CMC gebracht, maar verkeert buiten levensgevaar.

Blok 7A staat bekend om onderlinge geweldsincidenten tussen leden van dezelfde gang.

Bron: Curacao.nu