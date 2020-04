Curacao.nu | Supermarkten Curaçao maken misbruik van Corona

Persbureau Curacao

Willemstad – De consumentenbond verdenkt supermarkten van het verhogen van prijzen tijdens de Coronacrisis.

Bij vijftien supermarkten is onderzoek gedaan. De bond heeft de prijzen van februari dit jaar vergeleken met die van april. De grootste prijsstijging was bij supermarkt Arco Iris. Van de 232 onderzochte producten waren er 32 in prijs gestegen.

Ook Esperamos verkoopt 23 producten voor een hogere prijs dan in februari. In Boulevard en Centrum Mahaai gaat het om 22 artikelen.

De volledige prijsvergelijking is terug te vinden op de website van de consumentenbond, www.fundashonpakonsumido.org

Bron: Curacao.nu