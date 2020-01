Persbureau Curacao

Willemstad – Medewerkers van TDS krijgen vandaag formeel hun ontslag aangezegd. Afgelopen week werd de vestiging op de Sta Rosaweg al gesloten.

Een deel van het personeel heeft al een andere baan, de mensen die overblijven staan volgende week op straat. Wel met een afvloeiingsregeling die ook voor andere UTS-medewerkers gold.

TDS is na de verkoop opgegaan in kabelbedrijf FLOW. FLOW is eigendom van Liberty Latin America.

Bron: Curacao.nu