Curacao.nu | Tiende patiënt op Curaçao

Persbureau Curacao

De eerste avond waarop de avondklok van kracht was, is volgens de politie rustig verlopen. Dat zei politie woordvoerder Imro Zwerwer tijdens de coronabriefing van vandaag.

Er was een aantal aanhoudingen, van mensen die op straat waren zonder toestemming. Een groep van vijf jongens in de wijk Kustbatterij werd aangehouden omdat ze stenen gooiden naar patrouillerende politiewagens. En vier jongeren die ontsnapten uit Brasami zijn kort daarop aangehouden in de wijk Zwaan.

Sinds zaterdagavond moet iedereen binnen blijven tussen negen uur ‘s avonds en zes uur ‘s ochtends.

Om acht uur ‘s avonds gingen politie en MEO inspectie langs diverse winkels. Ze hebben 1 zaak gesloten en enkele aanhoudingen verricht toen mensen op straat spullen aan het verkopen waren. De komende dagen zegt de politie de controles te intensiveren.

Inmiddels is het aantal besmettingsgevallen gestegen tot tien in totaal, meldde dr. Izzy Gerstenbluth. Daarvan is zoals bekend een patiënt overleden en zijn er twee genezen. Twee coronapatienten liggen momenteel in isolatie in het ziekenhuis.

Van de eerste acht gevallen is bekend dat ze het virus in het buitenland hebben opgelopen. Van de laatste twee is er een zeker door lokale transmissie besmet geraakt en van de andere wordt vermoed dat het lokaal is gebeurd.

De MCB heeft intussen bevestigd dat een van de positief geteste patiënten in hun branche in Saliña werkt. Ze was daar tot 20 maart. De Bank heeft het filiaal inmiddels gesloten. Alle andere filialen waren al dicht.

Gerstenbluth waarschuwde dat zodra lokale besmetting plaatsvindt, het aantal corona-cases op ons eiland wel eens snel kan toenemen als er geen maatregelen genomen worden.

Bron: Curacao.nu