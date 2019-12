Curacao.nu | Tukkers willen film Finkers naar Curaçao

Persbureau Curacao

Twente – Twentse tukkers hebben de koppen bij elkaar gestoken om de nieuwste film van cabaretier Herman Finkers naar Curaçao te halen. 69 leden telt de facebook-groep inmiddels.

De film heet De Beentjes van Sint-Hildegard en gaat in februari in première in Nederland. De tukkers denken dat niet iedereen de centen heeft om naar Nederland te vliegen, zij willen hem ook zien op Curaçao.

Cor Dammers van de Movies en de Cinemas wil dat ook wel, als er genoeg animo is. (Facebook: De Beentjes van Sint-Hildegard op Curaçao!)

Bron: Curacao.nu