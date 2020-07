Curacao.nu | Twee mannen beschoten in hun auto

Persbureau Curacao

Willemstad – Twee mannen zijn woensdag in hun auto ernstig gewond geraakt nadat ze werden beschoten. Dat gebeurde in de omgeving van Heintje Kool.

De twee reden meteen door naar het politiebureau van Rio Canario. Eén van de mannen had verschillende kogelwonden opgelopen en verkeerde in kritieke toestand en vecht op dit moment voor zijn leven.

Beide mannen zijn met een ambulance naar het Curaçao Medical Center gebracht. De politie is een onderzoek begonnen om meer duidelijkheid te krijgen over wat er precies gebeurd is.

Bron: Curacao.nu