Curacao.nu | Tweede besmetting coronavirus op Bonaire

Persbureau Curacao

Kralendijk – Op Bonaire is een tweede besmetting met het Coronavirus geregistreerd. Dat heeft gezaghebber Edison Rijna bekendgemaakt.

Lange tijd leek Bonaire aan het longvirus te ontsnappen, maar vorige week donderdag werd de eerste besmetting gemeld. Volgens de gezaghebber is er nog geen reden tot het invoeren van extra maatregelen.

Van de twee besmette personen is één helemaal opgeknapt en de ander is aan de betere hand. De bron van de besmetting van de twee is te herleiden, zegt Rijna.

Bron: Curacao.nu