Curacao.nu | ‘Tweemeter-rechtspraak’ in Willemstad

Persbureau Curacao

De rechtbank gaat vanaf 4 mei weer fysieke zittingen houden. De afgelopen maand zijn de meeste zittingen langs digitale weg behandeld, vanwege de overheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Inmiddels zijn, na overleg met de gezondheidsautoriteiten, voorzieningen getroffen waardoor het weer mogelijk is om aanwezig te zijn in de rechtbank.

Twee meter

Binnen en buiten de rechtszaal moet iedereen twee meter afstand van elkaar houden en belanghebbenden mogen zich door maximaal één persoon (bijvoorbeeld een advocaat) laten begeleiden.

Publiek wordt niet toegelaten tijdens de zittingen, maar leden leden van pers zijn wel welkom.

De behandelende rechter kan verdere aanwijzingen geven voor een ordelijk en veilig verloop van een zitting.

Oproep

Ben je in het bezit van een oproep van het Gerecht of het Openbaar Ministerie dan mag je je zitting dus weer bijwonen. Je hebt automatisch een ontheffing om die dag naar de rechtbank te komen. De politie weet dat.

Wie ziek is moet thuisblijven en wordt gevraagd om zich af te melden voor de zitting via je advocaat of via [email protected]

Bij de planning van de zittingen zal geprobeerd worden zoveel mogelijk te voorkomen dat veel mensen tegelijkertijd in het Stadhuis moeten verschijnen.

Hygiëne

De algemene hygiënevoorschriften gelden ook in de rechtbank. Zo moet iedereen zijn wassen met zeep en water of desinfecterend middel op basis van alcohol.

Bron: Curacao.nu