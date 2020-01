Curacao.nu | Vandaag kort geding Kluivert tegen Opgelicht

Persbureau Curacao

Willemstad – Rossana Kluivert verschijnt vandaag in de rechtbank in Lelystad vanwege een kort geding tegen het programma Opgelicht. Daarin was aandacht besteed aan haar organisatie Dog Rescue Center op Curaçao.

De vrouw van voetballer Patrick Kluivert sprak schande van de aflevering en verwijt de programmamakers onzorgvuldigheid en een gebrek aan het bieden van weerwoord.

Opgelicht zegt dat ze dat wel degelijk hebben aangeboden, maar dat ze daarvan geen gebruik wilde maken. Rosanna wil de aflevering nu offline krijgen.

Bron: Curacao.nu