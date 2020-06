Persbureau Curacao

Willemstad- De verplichte quarantaine voor terugkerende Curaçaoënaars is tegen de wet. Dat mag volgens juristen alleen maar als je ziek bent.

Opsluiten in een hotel en het zelf laten betalen daarvan is ook niet toegestaan. Op dit moment wordt iedereen verplicht voor 14 dagen in een hotel opgesloten vanwege Corona.

Bron: Curacao.nu