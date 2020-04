Curacao.nu | Versoepeling voor school, bouwmarkt en restaurants

Persbureau Curacao

Crèches mogen vanaf 4 mei weer open. Dat meldt de regering in haar dagelijkse persconferentie.

Voor Funderend Onderwijs worden de komende twee tot drie weken uitgetrokken om alles in orde te maken. Veel wc’s en toiletten zijn al jaren kapot en moeten nu gemaakt worden in verband met hygiëne.

De eindexamen klassen zullen vanaf 18 mei weer aan de slag kunnen.

Samen met het ministerie van Volksgezondheid, Milieu & Natuur worden alle checklists nagelopen om het volgens de regels te laten verlopen.

Eten

Restaurants mogen een uur langer open, tot acht uur om curbside te leveren. Een uur langer dus en afhalen kan maar dan als het afgeleverd wordt aan je (auto)raam.

Truki Pans blijven open tussen 17.00 uur en 20.00 uur. Curbside pick up: blijf in je auto zitten. Dus bestel telefonisch of internet.

Hardware

Hardware stores mogen weer volledig open. Iedereen mag nu weer naar binnen om inkopen te doen. Maar dezelfde regels gelden als bij supermarkten: social distance en hygiëne.

Voor al het personeel moet een ontheffing worden aangevraagd.

Bron: Curacao.nu