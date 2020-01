Curacao.nu | Vestigingsmanager moet ruim 1 miljoen dollar terugbetalen

Met uitspraken | Persbureau Curacao

Willemstad – De voormalige vestigingsmanager van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie op Sint Maarten moet ruim 1 miljoen dollar terugbetalen aan het Hof. Zij had gesjoemeld met binnenkomende griffiegelden en was ontslagen.

Terecht volgens de rechter. Met de uitspraak van de ambtenarenrechter in hoger beroep is het ontslag van de voormalige manager onherroepelijk geworden, en de aansprakelijkheid voor de terugbetaling van het hoge bedrag ook.

Er loopt nog een strafzaak en een civiele zaak tegen de voormalig vestigingsmanager.

Bron: Curacao.nu

Naschrift KK:

Vestigingsmanager terecht ontslagen en moet ruim USD 1 miljoen terugbetalen

Philipsburgweg – Dinsdag 21 januari 2020 heeft de Ambtenarenrechter in hoger beroep uitspraak gedaan in de zaak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie tegen voormalig vestigingsmanager van Sint Maarten. De rechter heeft beslist dat de voormalige vestigingsmanager door de Beheerraad terecht is geschorst en is ontslagen. Verder dient zij USD 1.015,295,00 aan het Hof terug te betalen vanwege derdengelden die niet door haar kunnen worden verantwoord.

Daarmee is het ontslag onherroepelijk geworden en de aansprakelijkheid van de voormalige vestigingsmanager voor de terugbetaling van dit bedrag ook.

De strafzaak en de civiele zaak tegen de voormalig vestigingsmanager lopen nog.

Uitspraken

Bron: Persbericht Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba