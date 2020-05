Curacao.nu | Vier aangiftes op Karel Doorman

Persbureau Curacao

Willemstad – Er liggen sinds dit weekend vier aangiftes tegen een marineofficier van de Karel Doorman. Alle vier gaan over zedenincidenten die zich aan boord zouden hebben afgespeeld.

Dat bevestigt de Koninklijke Marechaussee. Die doen verder onderzoek naar de zaak.

De zaak kwam aan het rollen na de eerste aangifte van een matroos, er meldden zich meteen twee andere matrozen.

Het bevoorradings- en ondersteuningsschip is in het Caribisch gebied voor coronahulpverlening, maar het onderzoek wordt geleid door de marechaussee in Nederland.

Bron: Curacao.nu