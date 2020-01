Persbureau Curacao

Willemstad – Fuikdag 2020 werd druk bezocht, maar vier feestgangers eindigden gisteren in de cel, waaronder een vrouw, die zo dronken was dat ze niet meer wist wie ze was.

De drie anderen werden opgepakt omdat ze de instructies van de kustwacht en politie niet opvolgden. Eén Seadoo en twee boten werden in beslag genomen. Een andere boot haalde het einde van Fuikdag niet en zonk.

Bron: Curacao.nu