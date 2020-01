Curacao.nu | Vier parlementsleden bij alle vergaderingen

Persbureau Curacao

Willemstad – Wat hebben de parlementsleden Rennox Calmes, Wimbert Hato, Yaël Plet en Stephen Walroud gemeen? Ze waren het laatste kwartaal van 2019 bij alle Staten- en commissievergaderingen.

Dit blijkt uit een overzicht van de Staten. Overigens was de helft van het parlement bij alle openbare vergaderingen aanwezig. In die bijeenkomsten werden in totaal 14 moties ingediend.

Curtley Obispo van de PAR en Calmes van de PIN hebben het meest gebruik gemaakt van hun vragenrecht.

Bron: Curacao.nu