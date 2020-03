Persbureau Curacao

Op Bonaire is op 22 maart jl. een man verdronken bij Pink Beach. Twee mannen waren in zee gegaan om vis te vangen. Het ging mis toen een van de twee water binnenkreeg.

Zijn maatje trok hem aan de kant en waarschuwde de hulpdiensten. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later.

Bron: Curacao.nu