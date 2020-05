Persbureau Curacao

Willemstad – Vissers die kieuwnetten gebruiken gaan in de fout. Dat meldt de Kustwacht. De afgelopen dagen hebben die op zee verscheidene kieuwnetten van vissers gespot.

Er is een verbod op het gebruik van deze netten omdat alles in zee in de netten verstrikt kunnen raken. Dit brengt de populatie van de onderwater fauna in gevaar.

De regels zijn door de Curaçaose overheid in het leven geroepen ter bescherming van de visstand in de wateren.

Bron: Curacao.nu