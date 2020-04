Curacao.nu | Vrouw vrij die premier bedreigde op Facebook

Persbureau Curacao

Willemstad – De vrouw die premier Eugene Rhuggenaath eerder met de dood had bedreigd en beledigd, is weer vrij. Zij moet later voor de rechter verschijnen.

De 29-jarige vrouw had een foto van de premier op sociale media geplaatst met daaronder de mededeling dat de premier en al zijn volgelingen moesten worden vermoord. Ook gaf ze aan een hekel te hebben aan de minister-president. Ze vindt dat hij het volk voorliegt.

Met haar post zou ze volgens het Openbaar Ministerie het publiek tegen de premier hebben opgehitst en dat is strafbaar, net als bedreiging.

Bron: Curacao.nu