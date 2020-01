Curacao.nu | Wervingsproces voor een nieuwe president voor de CBCS

Met persbericht | Persbureau Curacao

Wervingsproces voor een nieuwe president voor de CBCS

Willemstad/Philipsburg – Zoals bekend is de aanstelling van de heer Traa als interim president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) met ingang van 1 januari 2020 beëindigd. De Raad van Commissarissen (RvC) is naar aanleiding daarvan gestart met het wervingsproces om te komen tot een nieuwe president om zo de Raad van Bestuur (RvB) van CBCS weer op sterkte te brengen. De RvC verwacht binnen enkele maanden een aanbeveling te kunnen doen aan de Regeringen van Curaçao en Sint Maarten.

Vooruitlopend op de aanstelling van een nieuwe president zal de heer José Jardim tijdelijk optreden als president a.i. van CBCS.

Om de vele uitdagingen waar de onderbezette RvB in de tussentijd voor staat het hoofd te kunnen bieden, hebben wij de heer Ron Gomes Casseres bereid gevonden de RvB bij te staan als adviseur op zowel strategisch als operationeel niveau. De heer Gomes Casseres, thans gepensioneerd, heeft geruime ervaring op financieel gebied en in het bijzonder in de bankierswereld. Hij heeft tijdens zijn loopbaan verschillende bestuurs- en adviesfuncties en commissariaten bekleed binnen zowel de private als de publieke sector.

We zijn ervan overtuigd dat de heer Gomes Casseres vanwege zijn ruime kennis en ervaring alsmede zijn goede reputatie binnen de financiële sector, een bijdrage van betekenis zal leveren aan de ontwikkelingen binnen de CBCS.

De aanstelling van de heer Gomes Casseres is tijdelijk doch uiterlijk tot eind mei 2020.

