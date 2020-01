Curacao.nu | Wipkamer in de gevangenis is geen mensenrecht

Persbureau Curacao

Willemstad – Het is nog maar de vraag of wipkamers in de gevangenis noodzakelijk zijn. Dat meldt de Raad van Advies, die vindt dat de argumentatie in het wetsvoorstel om dat te regelen niet overtuigt.

Zo klopt de redenering niet dat het onthouden van seks met je partner in de gevangenis een schending oplevert van mensenrechten. Ook zou bezoek zonder toezicht niet persé bijdragen aan een betere terugkeer in de maatschappij.

Bron: Curacao.nu