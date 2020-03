Persbureau Curacao

Er is een zesde bevestigde Corona-case op ons eiland. Het gaat om een man die in Oostenrijk verbleef en via Amsterdam op 16 maart op het vliegtuig naar Curaçao stapte.

Twee dagen later meldde deze man zich met klachten gerelateerd aan Corona en is daarna positief getest. De man of vrouw zit in quarantaine en wordt gemonitord door het team van Izzy Gerstenbluth.

Bron: Curacao.nu