Curacao.nu | Zomercarnaval op Unesco Erfgoedlijst

Persbureau Curacao

Rotterdam – Het Zomercarnaval in Rotterdam is voorgedragen bij het UNESCO-Verdrag van het immaterieel cultureel erfgoed 2021. Doel van dat verdrag is het doorgeven van dat erfgoed aan volgende generaties.

Wat begon als een Antilliaans carnaval met als doel cultuurontmoeting te bevorderen is uitgegroeid tot een multicultureel feest waar meer dan 25 verschillende herkomstculturen aan deelnemen.

Ook Tambú en het Ka’i Orgèl zijn kansrijk voor een toekomstige nominering

Bron: Curacao.nu