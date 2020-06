Dagblad010 | Rotterdammers helpen voedselbank Curaçao

Curaçao is 21.000 kilo verse levensmiddelen rijker. Het eerste vrachtschip is binnen en er volgen er de komende weken meer. In totaal wordt het land bevoorraad met 100.000 kilo aan eten voor de voedselbank.

Curaçao heeft flink te lijden onder de coronacrisis en mist al drie maanden de belangrijkste bron van inkomsten (toerisme). De plaatselijke voedselbank heeft de hardste klappen moeten opvangen.

De Rotterdamse ondernemer Paddy Roomer reikte de helpende hand met een noodhulp waaraan Fatels Food Group en ook Patani Global Food deelnamen. Bovendien doneerde Seatrade Rotterdam de containers. Ook regelde Roomer dat er geen invoerrechten behoefden te worden betaald.

Bron: Dagblad010