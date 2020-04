Dagblad070 | Koning spreekt gouverneurs in Caribisch Nederland

Koning Willem-Alexander heeft per telefoon gesproken met de gouverneurs van de drie landen van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Alfonso Boekhoudt van Aruba, Lucille George-Wout van Curaçao en Eugene Holiday van Sint Maarten praatten hem bij over de toestand in hun land wat betreft de corona-uitbraak.

De koning betuigde zijn steun aan de bevolking van de drie eilanden en prees de zorgmedewerkers daar voor hun inzet. Aruba, Curaçao en Sint-Maarten zijn zowel medisch als economisch en maatschappelijk zwaar getroffen door de coronacrisis.

Op Aruba zijn in totaal honderd coronabesmettingen geregistreerd. Daarvan zijn twee mensen overleden en 68 patiënten hersteld. Op Curaçao is één coronapatiënt overleden. Op Sint-Maarten zijn 73 mensen positief getest, 12 zijn er overleden. Op alle eilanden ligt het toerisme stil.

Bron: Dagblad070